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Spor

Matei Ilie, Kasımpaşa'da

Süper Lig ekibi Kasımpaşa 23 yaşındaki genç stoper Matei Ilie'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

AA15 Haziran 2026 Pazartesi 17:40 - Güncelleme:
Matei Ilie, Kasımpaşa'da
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 23 yaşındaki stoper Matei Ilie'yi kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "CFR Cluj forması giyen Matei Ilie, Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Kasımpaşa ailesi olarak Matei Ilie'ye 'hoş geldin' diyor, lacivert-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ilie, geçen sezon Cluj formasıyla tüm kulvarlarda 41 maçta 3 gol kaydetti.

Genç futbolcu, Romanya Milli Takımı formasını da 2 kez giydi.

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