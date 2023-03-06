Matej Hanousek, MKE Ankaragücü'nde

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 29 yaşındaki sol bek Matej Hanousek'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Başkent ekibi MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Çekyalı sol bek Matej Hanousek'in sezon sonuna kadar kiralanması konusunda kulübü Sparta Prag ile anlaşma imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Bonservisi Sparta Prag'da bulunan Matej Hanousek, yaşanan deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK takımında kiralık olarak forma giyiyordu.

Matej Hanousek, bu sezon Süper Lig ekibi Gaziantep FK ile şu ana kadar 20 lig maçına çıktı.