İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2023 Pazartesi / 14 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9023
  • EURO
    20,1959
  • ALTIN
    1126.4
  • BIST100
    5392.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Matej Hanousek, MKE Ankaragücü'nde

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, son olarak Gaziantep FK'da forma giyen Matej Hanousek'i renklerine bağladığını duyurdu.

AA6 Mart 2023 Pazartesi 18:35 - Güncelleme:
Matej Hanousek, MKE Ankaragücü'nde
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 29 yaşındaki sol bek Matej Hanousek'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Başkent ekibi MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Çekyalı sol bek Matej Hanousek'in sezon sonuna kadar kiralanması konusunda kulübü Sparta Prag ile anlaşma imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Bonservisi Sparta Prag'da bulunan Matej Hanousek, yaşanan deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK takımında kiralık olarak forma giyiyordu.

Matej Hanousek, bu sezon Süper Lig ekibi Gaziantep FK ile şu ana kadar 20 lig maçına çıktı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.