Spor

Mateta geleceği için kararını verdi

Premier Lig ekibi Crsytal Palace'tan ayrılmaya hazırlanan başarılı golcü Jean-Philippe Mateta'nın kariyerine İngiltere veya İtalya'da devam etmek istediği belirtildi.

21 Ocak 2026 Çarşamba 18:53
ABONE OL

Crystal Palace'ta ayrılmak isteyen Jean-Philippe Mateta, geleceği için kararını verdi.

İngiliz ekibine takımdan ayrımak istediğini bildiren Mateta, Suudi Arabistan'a transfer olmak istemiyor.

İNGİLTERE VEYA İTALYA

Romano'nun haberine göre Fransız golcü, Premier Lig'de kalmak veya İtalya Serie A'ya gitmek istiyor.

Mateta için Juventus gündeme gelmişti ancak İtalyan ekibi, Palace'ın 40 milyon euro'luk bonservis beklentisi nedeniyle bu transferi rafa kaldırdı.

SEZON PERFORMANSI

Crystal Palace forması altında bu sezon 33 maçta süre bulan 28 yaşındaki Mateta, 10 kez ağları havalandırdı ve 2 asist yaptı.

  • Jean-Philippe Mateta
  • Crystal Palace
  • transfer isteği

