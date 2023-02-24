Mateu Lahoz dün geceye damgasını vurdu! Trabzonspor'un penaltısı...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, Son 16 Play-Off Turu ikinci maçında Basel ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bordo-Mavililer, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında tur şansı elde etmek isterken maç içinde İspanyol hakem Mateu Lahoz'un verdiği kararlar büyük tepki çekti. Temsilcimiz, bir penaltıdan faydalanamadığı ve bir penaltı kararı ve iki golünün iptal edildiği mücadeleden 2-0 mağlup ayrılarak tur şansını kaybetti.

PENALTI KARARI VAR'DAN DÖNDÜ

49. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Maxi Gomez, Basel kalecisi Marwin Hitz'den kurtulduktan sonra altı pas üzerinde yerde kaldı. Maçın hakemi Mateu Lahoz, ilk anda penaltı kararını verdi.

Daha sonra pozisyonu VAR'da izlemesi tavsiye edilen Mateu Lahoz, buradaki incelemesi sonucunda penaltı kararını iptal etti. Maxi Gomez'in topa müdahalesi ve sonrasında Marwin Hitz'in Uruguaylı oyuncunun ayak bileğine yönelik müdahalesi çok net şekilde görülse de İspanyol hakem, penaltıyı iptal etme yönünde bir tercihte bulundu.

Lahoz'un bu kararı sosyal medyada tüm taraftarların büyük tepkisini çekti.

ABDULLAH AVCI DAYANAMADI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Lahoz'un maç içi kararlarına 55. dakika itibariyle kayıtsız kalamadı. Daha önce maçlardaki kart kullanımı rekorlara konu olan İspanyol hakem, karşılaşmanın 55. dakikasına kadar sadece Trabzonspor'dan iki isme sarı kart gösterirken ev sahibi ekipten bir oyuncuya yönelik sarı kartını kullanmamıştı.

55. dakikada taç çizgisi yakınında Andy Pelmard'ın net şekilde Maxi Gomez'i ısrarlı biçimde formadan çektiği pozisyonda Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kart talebinde bulundu. Fakat İspanyol hakem, bir kez daha kartına başvurmazken Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yanına gelerek kendisini uyarmayı tercih etti.

"DÜNYA KUPASI'NDAKİ TARTIŞMASIZ EN KÖTÜ HAKEM"

Kariyeri boyunca uluslararası arenada çok önemli maçlar ve finaller yöneten Mateu Lahoz, son dönemde ise skandal işlere imza attı. Dünya Kupası'ndaki Arjantin-Hollanda karşılaşmasında tam 14 sarı, 2 kırmızı kart gösteren tecrübeli hakem, kötü performansı sonrası turnuvadan erken gönderilmişti. Messi onun için "Dünya Kupası'ndaki tartışmasız en kötü hakem" demişti.

Lahoz, LaLiga'da da eleştiri oklarının hedefinde... Barcelona - Espanyol mücadelesinde tam 16 sarı, 1 kez de kırmızı kartına başvuran Lahoz, rekor kırmıştı! İspanya'da hakemliği bırakması yönünde yorumlar yapılan Lahoz, Basel-Trabzonspor maçına da damgasını vurdu.

SERT OYUNA İZİN VERDİ

İspanyol, maç boyunca rakip oyuncuların orantısız sert futboluna izin verdi. 64. dakikaya kadar sarı kartını çıkarmadı.

Gomez ile net penaltı beklediğimiz pozisyonu VAR'da izleyip vermezken ekibi, Denswil'in golünün de çok ince bir şekilde ofsayt olduğunu tespit ederek iptal etti. Lahoz'un skandal yönetimi, bizim kaçırdığımız net fırsatlar sonucu elimizdeki tur kayıp gitti.