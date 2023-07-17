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Spor

Mateusz Lis, Göztepe'nin birinci kalecisi olacak

Göztepe'nin Southampton ile karşı karşıya geldiği dostluk maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyen 26 yaşındaki genç file bekçisi Mateusz Lis, kalesinde yaptığı kurtarışlarla birinci kaleci olma yolunda önemli bir yol katetti.

IHA17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:09 - Güncelleme:
Mateusz Lis, Göztepe'nin birinci kalecisi olacak
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Göztepe'nin Southampton ile karşı karşıya geldiği dostluk maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyen Mateusz Lis, kalesinde yaptığı kurtarışlarla taraftarlarına güven verdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, geçtiğimiz günlerde kulübün hisselerinin yüzde 70'ini elinde bulunduran Sport Republic'in yönettiği ve İngiltere Premier Lig'den küme düşen Southampton'ın kadrosunda yer alan Polonyalı kaleci Mateusz Lis'i sezon sonuna kadar renklerine bağladığını duyurmuştu. İzmir temsilcisi, Southampton ile İzmir'de oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Maça ilk 11 başlayan Mateusz Lis, müsabakanın ilk 45 dakikasında görev aldı ve kalesini gole kapatmasının yanı sıra yaptığı kurtarışlarla da sarı-kırmızılı taraftarlara adeta güven verdi. 26 yaşındaki file bekçisi karşılaşmanın ikinci yarısında yerini Arda Özçimen'e bıraktı.

MATEUSZ LİS, BİRİNCİ KALECİ OLACAK

Geçtiğimiz sezonun özellikle son bölümlerinde yaptığı hatalarla eleştiri yağmuruna tutulan Arda Özçimen'in yeni sezonda kulübeye çekileceği, Southampton'dan kiralanan Mateusz Lis'in ise kaleyi devralacağı öğrenildi. Arda Özçimen'in Türkiye Kupası maçlarında ve Lis'in olmadığı müsabakalarda kaleyi koruması bekleniyor.

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