21 Ekim 2025 Salı
  • Matey Kaziyski, 11 yıl sonra yeniden Halkbank'ta
Spor

Matey Kaziyski, 11 yıl sonra yeniden Halkbank'ta

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Bulgar smaçör Matey Kaziyski ile anlaşma sağladı.

21 Ekim 2025 Salı 09:57
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "2013-2014 sezonunda Halkbank Spor Kulübü forması giyen ve bu süreçte Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Kaziyski, 11 yıl aranın ardından yeniden kadromuza katıldı. Matey Kaziyski'ye kulübümüze yeniden 'hoş geldin' diyor, birlikte geçireceğimiz yeni dönemde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Kariyeri boyunca Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde forma giyen, CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası başta olmak üzere önemli organizasyonlarda başarılar elde eden 1984 doğumlu Kaziyski, Bulgaristan Milli Takımı'nda da uzun yıllar görev yaptı.

