İSTANBUL 7°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2026 Salı / 2 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2922
  • EURO
    50,7277
  • ALTIN
    6568.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Matey Kaziyski: Hedefimiz Knack maçında sahadan en iyi sonuçla ayrılmak
Spor

Matey Kaziyski: Hedefimiz Knack maçında sahadan en iyi sonuçla ayrılmak

Halkbank'ın Bulgar smaçörü Matey Kaziyski, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında Knack ile oynayacakları maç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AA20 Ocak 2026 Salı 11:07 - Güncelleme:
Matey Kaziyski: Hedefimiz Knack maçında sahadan en iyi sonuçla ayrılmak
ABONE OL

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Bulgar smaçörü Matey Kaziyski, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın konuk edecekleri Belçika'nın Knack ekibi karşında en iyi sonucu alacaklarını ifade etti.

Kariyeri boyunca Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde forma giyen, CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası başta olmak üzere önemli organizasyonlarda başarılar elde eden, 2013-2014 sezonun ardından 11 yıl sonra Ankara ekibine yeniden dahil olan Kaziyski, karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Kaziyski, CEV Şampiyonlar Ligi'nde her maçın ayrı bir ağırlığı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Knack, disiplinli ve oyunun içinde kalmayı bilen bir takım. Bu yüzden sabırlı olmamız, servis karşılama düzenimizi korumamız ve hücumda doğru kararları verebilmemiz çok önemli. Kendi sahamızda taraftarımızın desteğiyle birlikte oyunun kontrolünü elimizde tutmak istiyoruz. Kulübümüzün geçmişte Knack'a karşı oynadığı önemli Avrupa maçlarını da biliyoruz; hedefimiz aynı ciddiyetle sahaya çıkıp bu mücadeleden en iyi sonuçla ayrılmak."

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.