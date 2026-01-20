Matey Kaziyski: Hedefimiz Knack maçında sahadan en iyi sonuçla ayrılmak

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Bulgar smaçörü Matey Kaziyski, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın konuk edecekleri Belçika'nın Knack ekibi karşında en iyi sonucu alacaklarını ifade etti.

Kariyeri boyunca Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde forma giyen, CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası başta olmak üzere önemli organizasyonlarda başarılar elde eden, 2013-2014 sezonun ardından 11 yıl sonra Ankara ekibine yeniden dahil olan Kaziyski, karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Kaziyski, CEV Şampiyonlar Ligi'nde her maçın ayrı bir ağırlığı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Knack, disiplinli ve oyunun içinde kalmayı bilen bir takım. Bu yüzden sabırlı olmamız, servis karşılama düzenimizi korumamız ve hücumda doğru kararları verebilmemiz çok önemli. Kendi sahamızda taraftarımızın desteğiyle birlikte oyunun kontrolünü elimizde tutmak istiyoruz. Kulübümüzün geçmişte Knack'a karşı oynadığı önemli Avrupa maçlarını da biliyoruz; hedefimiz aynı ciddiyetle sahaya çıkıp bu mücadeleden en iyi sonuçla ayrılmak."