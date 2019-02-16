İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,28
  • 5,9675
  • 224.216
  • 102.715
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mathieu Valbuena: Bitiriciliği yapamadık

Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, karşılaşmayı değerlendirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstemedikleri bir skor aldıklarını belirten Valbuena, şu sözleri kullandı:

''O HAMLE HEP EKSİK KALDI...''

Bir şeyler üretebilecek gibi göründüğümüz birçok an vardı ama maalesef bitiremedik. Pozisyonların devamını getiremedik, bitiriciliği yapamadık. O hamle hep eksik kaldı. Üzücü gerçekten, istediğimiz skor kesinlikle bu değildi.

''10 KİŞİ KALMIŞ TAKIMDAN GOL YEMEK HOŞ OLMADI''

Bugün kesinlikle kazanmalıydık. Yediğimiz gol normal değildi. 10 kişi kalmış bir takımdan bu şekilde gol yemememiz gerekiyordu, hiç hoş olmadı. Golü doğru zamanda bulduk. İkinci yarıda ise bizi galibiyete taşıyacak golü atamadık.

CHP´den Milas Belediye Başkanı adayı iken AK Parti´ye geçen Saylak´ın ´Reis´heyecanı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Boko Haram sabah namazında camiye saldırdı

Boko Haram sabah namazında camiye saldırdı

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Putin ve Macron Suriye'yi görüştü

Putin ve Macron Suriye'yi görüştü

Kırmızı bültenle aranan zanlı iade edildi

Kırmızı bültenle aranan zanlı iade edildi

'Hedef Körfez'in gizli ilişkilerini açığa çıkarmaktı'

'Hedef Körfez'in gizli ilişkilerini açığa çıkarmaktı'

Rusya'da üniversite binası çöktü: Çok sayıda kişi enkaz altında

Rusya'da üniversite binası çöktü: Çok sayıda kişi enkaz altında

İran Irak hedefini açıkladı

İran Irak hedefini açıkladı

'Rusya'dan dikkat çeken 'Suriye' mesajı

'Rusya'dan dikkat çeken 'Suriye' mesajı
 

POPÜLER HABERLER

CHP´den Milas Belediye Başkanı adayı iken AK Parti´ye geçen Saylak´ın ´Reis´heyecanı

CHP´den Milas Belediye Başkanı adayı iken AK Parti´ye geçen Saylak´ın ´Reis´heyecanı

Türkiye’nin en pahalı yatırımlarından olan Ordu Çevre Yolu yakın zamanda hizmete girecek

Türkiye’nin en pahalı yatırımlarından olan Ordu Çevre Yolu yakın zamanda hizmete girecek

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En değerli havayolu şirketleri

En değerli havayolu şirketleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA