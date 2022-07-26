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Spor

Mathys Tel, Bayern Münih'te

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Rennes'te forma giyen 17 yaşındaki golcü Mathys Tel'i kadrosuna kattı.

26 Temmuz 2022 Salı 20:37 - Güncelleme:
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Bayern Münih Kulübü, 17 yaşındaki Mathys Tel ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransa basınında yer alan haberlerde, transferin bonuslar dahil 28,5 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Rennes'in altyapısına 2020'de katılan Fransız golcü futbolcu, bir yıl sonra A takımda forma şansı buldu. Brest ile oynanan lig karşılaşmasında 16 yaş 110 günlükken görev alan Tel, Rennes A takımında resmi maça çıkan en genç futbolcu oldu.

Bu sene düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Fransa Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Tel, şampiyonluk yaşadıkları turnuvada 3 gol, bir asistle mücadele etti.

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