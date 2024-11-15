2023 yazında Galatasaray'a transferi son anda gerçekleşmeyen Lazio'nun Uruguaylı orta saha oyuncusu Matias Vecino, 'Lalaziosiamonoi'ye konuştu.

Vecino, "En büyük sorun, beni çok özleyen Fernando Muslera adında bir arkadaşım olması. Artık milli takımda görüşmediğimiz için beni hep Türkiye'ye götürmeye çalışıyor." sözleriyle konuşmasına başladı.

"G.SARAY İMZA ATIYORDUM"

Galatasaray'a transfer sürecini anlatan Vecino, "Geçen yıl bir dönem Galatasaray Lazio'ya bir teklif yapmıştı ve bu gerçekleşebilir gibi görünüyordu ama sonunda burada kaldım. Aynı zamanda transfer piyasasının son günüydü, karmaşıktı. Olması gerektiği gibi oldu. Muslera ve ben Uruguay'da tatildeyken her zaman görüşürüz." ifadelerini kullandı.

"YENİ SÖZLEŞMEYİ HENÜZ DÜŞÜNMÜYORUM"

Haziran ayında sona erecek sözleşmenin yenilenmesi konusunda görüşü sorulan Vecino, "Dürüst olmak gerekirse, henüz bu konuyu düşünmedim. Kariyerimin bu noktasında anın tadını çıkarmaya çalışıyorum çünkü kaç yıl oynayacağımı bilmiyorum. Aynı şey Pedro için de geçerli. Burada mutluyuz, eğleniyoruz ama futbol çok hızlı değişiyor, özellikle de sonuçlar açısından. Bugün düşündüğümüz şey birkaç ay içinde tamamen farklı olabilir. Lazio'ya geldiğimden beri kendimi iyi hissediyorum, gelecek yıl ne olacağını göreceğiz. Henüz bilmiyorum." cevabını verdi.

"BIRAKINCA TEKNİK DİREKTÖR OLACAĞIM"

Son olarak kramponlarını astıktan sonraki kariyeriyle ilgili soruya Vecino, "Teknik direktör olmayı düşünüyorum, bu düşündüğüm bir şey. Futbolu seviyorum, çok maç izliyorum ama antrenörlerin hayatı kolay değil. Onları çok stresli görüyorum, acı çekiyorlar, istediğim bu mu bilmiyorum. Kesinlikle futbola dair bir şeyler yapacağım çünkü tüm hayatımı buna adadım. Gerçekten antrenör olur muyum bilmiyorum, belki birkaç yıl içinde fikrimi değiştiririm." sözleriyle konuşmasını noktaladı.