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Spor

Mats Hummels aktif futbolculuk kariyerini noktalıyor

Roma'nın Alman stoperi Mats Hummels, sezon sonunda futbola veda edeceğini açıkladı.

AA5 Nisan 2025 Cumartesi 09:20 - Güncelleme:
Mats Hummels aktif futbolculuk kariyerini noktalıyor
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İtalyan kulübü AS Roma'nın ve Alman Milli Takımı'nın tecrübeli defans oyuncusu Mats Hummels, sezon sonu futbola veda edeceğini açıkladı.

Sezon sonu Roma ile sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki oyuncu kişisel X hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda duygularımla mücadele ediyorum. Şimdi hiçbir futbolcunun kaçınamayacağı bir an geliyor. 18 yılı aşkın bir sürenin ve futbolun bana kazandırdığı pek çok şeyin ardından bu yaz kariyerime son veriyorum," açıklamasında bulundu.

Bayern Münih akademisinin bir ürünü olan 36 yaşındaki Hummels, rakip Borussia Dortmund'a transfer olup oradaki performansı ile göz doldurmuştu.

İkisi Dortmund ile olmak üzere 6 kez Almanya şampiyonluğu yaşayan tecrübeli oyuncu, 2012-13 ve 2023-24 sezonlarında Dortmund ile iki kez Şampiyonlar Ligi finali oynadı ancak kupaya uzanamadı.

78 kez Alman Milli Takımı forması giyen Hummels, 2014'te FIFA Dünya Kupası'nı kazanan takımın bir parçasıydı.

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