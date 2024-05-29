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Spor

Mats Hummels: Belirlediğim üç seçenek var

Borussia Dortmund'un deneyimli stoperi Mats Hummels, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Alman savunmacı, üç seçeneği olduğunu ancak emekliliğin bunlardan biri olmadığını belirtti.

29 Mayıs 2024 Çarşamba 18:00 - Güncelleme:
Mats Hummels: Belirlediğim üç seçenek var
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Adı son zamanlarda sıklıkla Beşiktaş ile anılan Mats Hummels geleceğine dair önemli bir açıklamada bulundu.

"SADECE AVRUPA'DA OYNARIM"

Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Real Madrid maçı öncesinde açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki Alman stoper biten sözleşmesi hakkında da konuştu.

Haziran'ın sonunda sözleşmesi bitecek olan Hummels, Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

İşte Hummels'in o açıklaması:

"Şampiyonlar Ligi finali sonrasında kararımı açıklayacağım. Önümde belirlediğim 3 seçenek var. Bunlardan birisi Dortmund ile devam etmek, emekli olmak veya başka bir Avrupa ülkesinde devam etmek. Ama şunu söyleyebilirim; emeklilik buradaki en düşük şansa sahip seçenek."

39 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 39 maça çıkan Mats Hummels bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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