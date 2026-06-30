Mats Hummels: Dünya Kupası'ndan elenmemiz tesadüf değil

2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a penaltılar sonucunda elenen Almanya'da büyük hayal kırıklığı yaşanıyor.

Son 32 turunda turnuvaya veda eden Panzerler için ülke basınında eleştiriler yükselirken, eski milli futbolcu Mats Hummels de sert açıklamalarda bulundu.

MagentaTV yorumcusu olarak değerlendirmelerde bulunan Hummels, Almanya'nın üst üste bir büyük turnuvada daha beklentilerin altında kalmasının ardından hem teknik heyet hem de oyuncular tarafında ciddi kararlar alınması gerektiğini söyledi.

"SONUÇLARI OLMASI GEREKİYOR"

Almanya, Paraguay karşısında normal süresi ve uzatmaları eşitlikle tamamlanan maçta penaltılar sonucunda 5-4 mağlup oldu ve Dünya Kupası'na son 16 turunu göremeden veda etti.

Mats Hummels, yaşanan başarısızlığın ardından sorumluluk makamındaki isimlerin durumunun sorgulanması gerektiğini belirtti.

Dünya Kupası şampiyonu eski futbolcu, "Sorumlu tarafta bir şekilde sonuçlar olması gerektiği açıkça bağırıyor. Bunu başka türlü söyleyemem. Şimdi evimizde Avrupa Şampiyonası'nı, evimizde Uluslar Ligi'ni ve buradaki turnuvayı yaşadık. Evimizdeki Avrupa Şampiyonası bana göre geriye dönüp bakıldığında sportif açıdan, performanslar açısından hâlâ fazla iyi anlatılıyor." ifadelerini kullandı.

EURO 2024'E DE GÖNDERME

Almanya, EURO 2024'te çeyrek finalde daha sonra şampiyonluğa ulaşan İspanya'ya uzatmalarda 2-1 mağlup olmuştu. O karşılaşmada Marc Cucurella'nın elle oynadığı pozisyon sonrası verilmeyen penaltı uzun süre tartışılmıştı.

Ancak Hummels'e göre Almanya'nın son yıllardaki sorunu yalnızca tek bir maç ya da tartışmalı bir hakem kararıyla açıklanamaz.

Tecrübeli isim, "Diğer iki turnuva da her biri hayal kırıklığıydı. Bu yüzden bunun bir konu olması gerekiyor. Hem milli takım teknik direktörünün kendisi açısından hem de federasyon açısından. En azından bununla ilgili görüşmeler yapılması gerekiyor, başka türlüsü olamaz. Çünkü futbol bunun için çok fazla performans sporudur." dedi.

"2016'DAN BERİ TEK BİR GÜÇLÜ TURNUVA YOK"

Mats Hummels, Almanya Milli Takımı'nda bazı oyuncuların da artık karar aşamasına gelmiş olabileceğini dile getirdi.

Eski stoper, "Oyuncular tarafında, bazılarının kendi istekleriyle bırakacağını hayal edebiliyorum. Ve sonra belki de şimdi henüz 30'larının başında olan ama dört, beş, altı turnuvada Almanya için iyi bir turnuva oynama ya da iyi sonuçlar elde etme şansını kaçırmış oyuncuları ilgilendiren kararlara da yaklaşmak gerekir." sözlerini kullandı.

Hummels, Almanya'nın uzun süredir büyük turnuvalarda istenen seviyeye çıkamadığını vurguladı.

Başarısızlıkların tesadüf olmadığını belirten Hummels, "Çünkü benim için, 2016 Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana Almanya'nın tek bir güçlü turnuvasının bile olmaması tesadüf değil." açıklamasını yaptı.

"BU ÖNCE OYUNCULARLA BAŞLAR"

Hummels, yaşanan tablonun sorumluluğunda futbolcuların da önemli payı olduğunu söyledi.

37 yaşındaki eski futbolcu, "Bu ilk sırada oyuncularla başlar, çünkü arada farklı teknik direktörlerimiz vardı. Ve ben bazı kişilerden, artık devam etmeyeceğim demelerini de bekliyorum. Ama mevcut ya da o zaman muhtemel yeni milli takım teknik direktörünün de birkaç sert karar almasını bekliyorum." dedi.

KLOPP'TAN HUMMELS'E DESTEK

Mats Hummels'in değerlendirmelerinin ardından MagentaTV yorumcusu Jürgen Klopp da eski öğrencisine destek verdi.

Borussia Dortmund döneminde Hummels ile birlikte çalışan Klopp, "Mats haklı ve bu kulağa acımasız geliyor. Bir on yıldan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.