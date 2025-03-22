İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2025 Cumartesi / 23 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0415
  • EURO
    41,4051
  • ALTIN
    3679.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Mats Hummels Roma defterini kapatıyor

AS Roma, kadrosunu gençleştirme stratejisi kapsamında 36 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Mats Hummels ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Alman stoperin, bu yaz kulüpten ayrılması bekleniyor.

Dış Basın22 Mart 2025 Cumartesi 10:53 - Güncelleme:
Mats Hummels Roma defterini kapatıyor
ABONE OL

Alman defans oyuncusu Mats Hummels'in, bu yaz AS Roma'dan ayrılması bekleniyor. Kulübün kadrosunu gençleştirme planları doğrultusunda, 36 yaşındaki tecrübeli futbolcuya yeni bir sözleşme teklif edilmeyecek.

Gazeteci Patrick Berger'ın aktardığı bilgilere göre, Hummels'in Roma'dan ayrılışı neredeyse kesinleşmiş durumda. Eğer beklenmedik bir gelişme yaşanmazsa, Alman stoper, takıma katıldıktan bir yıldan kısa bir süre sonra İtalyan ekibinden ayrılacak.

Hummels, bu sezon AS Roma formasıyla 17 maça çıktı ve bu süreçte 1 gol kaydetti. Tecrübeli oyuncunun geleceğiyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.