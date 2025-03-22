Mats Hummels Roma defterini kapatıyor

Alman defans oyuncusu Mats Hummels'in, bu yaz AS Roma'dan ayrılması bekleniyor. Kulübün kadrosunu gençleştirme planları doğrultusunda, 36 yaşındaki tecrübeli futbolcuya yeni bir sözleşme teklif edilmeyecek.

Gazeteci Patrick Berger'ın aktardığı bilgilere göre, Hummels'in Roma'dan ayrılışı neredeyse kesinleşmiş durumda. Eğer beklenmedik bir gelişme yaşanmazsa, Alman stoper, takıma katıldıktan bir yıldan kısa bir süre sonra İtalyan ekibinden ayrılacak.

Hummels, bu sezon AS Roma formasıyla 17 maça çıktı ve bu süreçte 1 gol kaydetti. Tecrübeli oyuncunun geleceğiyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.