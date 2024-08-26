İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2024 Pazartesi / 21 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0161
  • EURO
    38,0226
  • ALTIN
    2757.59
  • BIST100
    9651.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Mats Hummels'e bir talip daha

Borussia Dortmund'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmamış olan Mats Hummels'e İspanyol ekiplerinden Real Sociedad da talip oldu.

26 Ağustos 2024 Pazartesi 13:57 - Güncelleme:
Mats Hummels'e bir talip daha
ABONE OL

Borussia Dortmund'dan ayrılan Mats Hummels'in talipleri artıyor.

İsmi Bologna, Real Madrid ve Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Hummels'e son talip İspanya'dan çıktı.

HUMMELS'E RESMİ TEKLİF

Fabrizio Romano'nun haberine göre; La Liga ekibi Real Sociedad, Mats Hummels'e resmi teklif yaptı.

CEVAP BEKLENİYOR

İspanyol kulübünün Alman stoperden gelecek yanıtı beklemeye başladığı ifade edilirken, Sociedad kulübü yetkililerinin bu transferi olumlu sonuçlandırmayı hedefledikleri aktarıldı.

508 MAÇA ÇIKTI

Borussia Dortmund kariyerinde 508 resmi maçta forma giyen 35 yaşındaki stoper Mats Hummels, bu karşılaşmalarda 38 gol, 23 asistlik skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.