Mats Hummels'e bir talip daha

Borussia Dortmund'dan ayrılan Mats Hummels'in talipleri artıyor.
İsmi Bologna, Real Madrid ve Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Hummels'e son talip İspanya'dan çıktı.
HUMMELS'E RESMİ TEKLİF
Fabrizio Romano'nun haberine göre; La Liga ekibi Real Sociedad, Mats Hummels'e resmi teklif yaptı.
CEVAP BEKLENİYOR
İspanyol kulübünün Alman stoperden gelecek yanıtı beklemeye başladığı ifade edilirken, Sociedad kulübü yetkililerinin bu transferi olumlu sonuçlandırmayı hedefledikleri aktarıldı.
508 MAÇA ÇIKTI
Borussia Dortmund kariyerinde 508 resmi maçta forma giyen 35 yaşındaki stoper Mats Hummels, bu karşılaşmalarda 38 gol, 23 asistlik skor katkısı sağladı.