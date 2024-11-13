Matsuki, Göztepe'ye alışıyor

İlk iki haftada sakatlığı nedeniyle görev yapamayan, ardından sonradan oyuna dahil olmaya başlayan 21 yaşındaki Matsuki, Göz-Göz'de 1'i ilk 11'de 8 maçta süre aldı.

Matsuki, son Konyaspor maçında yine sonradan oyuna girerek uzatmada sarı-kırmızılı formayla ilk golünü atıp 2-0'lık galibiyeti sigortaladı. Matsuki, transferiyle Göztepe'nin Japonya'da da takip edilmesini sağladı. Japon hayranları İzmir'deki her iç saha maçında Matsuki'ye destek vermek için Gürsel Aksel Stadı'ndaki yerlerini almaya başladı.

5 MAÇ SONRA KALESİNİ GOLE KAPADI

Konyaspor'u geçen hafta evinde 2-0 yenerek milli araya 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 18 puanla altıncı sırada giren Göztepe, 5 maç sonra kalesini gole kapamayı başardı. Son olarak 6'ncı haftada Kayserispor maçında gol yemeyen sarı-kırmızılı ekip, o karşılaşmadan sonra çıktığı Samsunspor, Sivasspor, Eyüpspor, Trabzonspor ve Gaziantep FK randevularında 10 gol yedi.