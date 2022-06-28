İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Haziran 2022 Salı / 29 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,6618
  • EURO
    17,5782
  • ALTIN
    976.64
  • BIST100
    2526.74
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Matteo Berrettini, Wimbledon'dan çekildi
Spor

Matteo Berrettini, Wimbledon'dan çekildi

İtalyan tenisçi Matteo Berrettini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'dan çekildiğini duyurdu.

AA28 Haziran 2022 Salı 15:10 - Güncelleme:
ABONE OL

Tek erkekler dünya sıralamasında 11. basamakta yer alan 26 yaşındaki tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testimin pozitif çıkması nedeniyle Wimbledon'dan çekilmem gerektiğini duyurmaktan dolayı üzgünüm." bilgisini verdi.

Berrettini, "Grip semptomları yaşadım ve son birkaç gündür izole oldum. Semptomlar şiddetli olmamasına rağmen rakiplerimin ve turnuvaya katılan diğer herkesin sağlığını ve güvenliğini korumak için bu sabah bir test daha yaptırmanın önemli olduğuna karar verdim." ifadelerini kullandı.

İtalyan tenisçi, "Hissettiğim aşırı hayal kırıklığını anlatacak kelime bulamıyorum. Bu yılki hayalim bitti ama daha güçlü döneceğim. Destekleriniz için teşekkürler." açıklamasını yaptı.

Dün de dünya 17 numarası 33 yaşındaki Hırvat sporcu Marin Cilic, Kovid-19 testi pozitif çıktığı için Wimbledon'dan çekildiğini açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.