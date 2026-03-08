İSTANBUL 11°C / 6°C
8 Mart 2026 Pazar / 20 Ramazan 1447
  • Matteo Guendouzi: Bizim için harika bir galibiyet oldu
Spor

Matteo Guendouzi: Bizim için harika bir galibiyet oldu

Fenerbahçeli Matteo Guendouzi, Samsunspor galibiyetinin ardından takımın mücadele gücüne dikkat çekti.

8 Mart 2026 Pazar 22:54
Matteo Guendouzi: Bizim için harika bir galibiyet oldu
Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi, Samsunspor maçının ardından konuştu.

Fransız orta saha oyuncusu, "Bizim için harika bir galibiyet oldu. Belki takım olarak en iyi performansı sergileyemedi ama muhakkak kazanmamız lazımdı. Maç içinde sıkıntılar yşaadık. 2 şutta 2 gol yedik. Kalitemize, kazanabileceğimize inandık. Pes etmedik." dedi.

Guendouzi, "Kalitemizi biliyoruz. Türkiye'deki maçlar kolay olmuyor. Samsunspor iyi bir takım. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Eminim ki sezon sonu geldiğinde en önemli galibiyetlerimizden biri olacak." diye konuştu.

