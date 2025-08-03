Matteo Guendouzi: Bu stada gelip oynamak kolay değil

Hazırlık maçında konuk olduğu Galatasaray ile 2-2 berabere kalan İtalya temsilcisi Lazio'nun Fransız oyuncu Matteo Guendouzi, çok zor bir atmosferde maça çıktıklarını belirtti.

Matteo Guendouzi, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Guendouzi, çok zor bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, "Harika bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Gol atmak için bazı şanslar yakaladık. Çok zor bir atmosferinde oynadık. Bu stada gelip oynamak kolay değil. İyi oynadık ve bundan gurur duyabiliriz. Hala ligin başlamasına bir ay var. Daha hazır değiliz ama bugün yaptıklarımızdan dolayı gurur duymalıyız." değerlendirmesinde bulundu.