11 Ocak 2026 Pazar / 23 Recep 1447
  Matteo Guendouzi damgasını vurdu! İlk maçında göz doldurdu
Spor

Matteo Guendouzi damgasını vurdu! İlk maçında göz doldurdu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi ilk maçına Süper Kupa finalinde çıktı. Sarı lacivertlilerin müsabakadaki ilk golünü atan yıldız oyuncu maça damgasını vurdu. İşte detaylar...

11 Ocak 2026 Pazar 09:19
Matteo Guendouzi damgasını vurdu! İlk maçında göz doldurdu
ABONE OL

Musaba ile Guendouzi transferlerini yapan F.Bahçe'de bu iki oyuncu ilk 11'de forma giydi. Samsunspor'dan transfer edilen ve ilk maçına Süper Kupa yarı finalinde eski takımı olan Samsunspor'a karşı çıkan Musaba'nın ikinci sınavı ise Galatasaray derbisi oldu. Geçtiğimiz Perşembe günü F.Bahçe'nin resmen transferini açıkladığı Guendouzi de gelir gelmez sarı-lacivertli formayı ilk 11'de sırtına geçirdi ve takımının ilk golünü attı. Eski takımı Lazio'da Çarşamba günü Fiorentina mücadelesinde ter döken Fransız orta saha, ilk maçında derbi heyecanını tatmış oldu. 26 yaşındaki futbolcu, maçın ardından şunları söyledi: "Gelmeden önce takımı izledim. Çok kaliteli oyuncularımız var. Takımı çok iyi tanıyordum. Beraber oynadık, beraber savunduk ve atak yaptık. Ve bunun için bu sonucu aldık. Çok heyecanlıydım. Fenerbahçe formasıyla ilk golü atmak, Galatasaray'a karşı atmak... Bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyorum."

