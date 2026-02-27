İSTANBUL 6°C / 4°C
Spor

Matteo Guendouzi: Gurur duymalıyız ama hayal kırıklığı da yaşıyoruz

Matteo Guendouzi, güçlü bir rakibe karşı iyi mücadele ettiklerini ancak elendikleri için hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Fransız oyuncu, sezonu en iyi şekilde tamamlamak istediklerini vurguladı.

HABER MERKEZİ27 Şubat 2026 Cuma 01:29 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçında stoper oynayan Matteo Guendouzi, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Guendouzi "Gurur duymalıyız. Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından biriyle oynadık. Geçen seneyi İngiltere'yi 6'ıncı bitirdiler. Gurur duymalıyız ama hayal kırıklığı da yaşıyoruz." dedi.

Fransız yıldız ayrıca "İlk yarının sonunda atsak, işler değişebilirdi. İlk maçı evimizde öyle kaybetmek kabul edilebilir değildi. Buradaki oyundan gurur duymalıyız. Sezonu da en güçlü şekilde bitirmeliyiz. Çok fazla eksik oyuncumuz vardı. İlk defa arkada 5'li oynadık. Bu akşam olduğu gibi sezon sonuna kadar böyle devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

