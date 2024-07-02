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Spor

Matthijs de Ligt, Ada yolcusu!

İngiliz devi Manchester United, Bayern Münih'te forma giyen Matthijs de Ligt'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

2 Temmuz 2024 Salı 19:40 - Güncelleme:
Matthijs de Ligt, Ada yolcusu!
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Kadrosunda savunma hattını güçlendirmek isteyen Manchester United flaş bir transfere hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester United, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Bayern Münih'in 24 yaşındaki stoperi Matthijs ile anlaşmaya vardı. Hollandalı oyuncunun Manchester United'a gitmeyi kabul ettiği belirtildi.

İKİ TAKIM ARASINDA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Haberde Bayern Münih ve Manchester United arasında bonservis pazarlığının sürdüğü ifade edilirken Alman ekibinin bu transferden 50 milyon euro gelir beklediği belirtildi.

İki takım arasındaki görüşmelerin kısa süre içerisinde sonuçlanmasının beklendiği dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Bayern Münih 30 kez giyen De Ligt, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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