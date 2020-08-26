Mauricio Lemos resmen Fenerbahçe'de

26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:12 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:23

Fenerbahçe Kulübü, Las Palmas ekibinin Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos'u 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, Çubuklu formamızla başarılı yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

Lemos FBTV'ye yaptığı açıklamada "Bana güvenen herkese çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Elimden gelen her şeyi kulübüm için yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Mauricio Lemos, Hasan Ali Kaldırım'dan boşalan 3 numaralı formayı giyecek.

Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından Lemos transferi bir videoyla duyuruldu.