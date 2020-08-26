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Spor

Mauricio Lemos Topuk Yaylası'nda

Fenerbahçe'de yeni transfer Mauricio Lemos sezon hazırlıklarının sürdüğü Topuk Yaylası'nda takıma katıldı ve ilk antrenmanına çıktı.

DHA26 Ağustos 2020 Çarşamba 21:07 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 21:07
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Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı. Yeni transfer Uruguaylı stoper Mauricio Lemos da kampa katılırken, teknik heyet ile futbolcularla tanıştı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı saat 17.30’da ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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