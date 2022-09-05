Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığını maçın kadrosuna alınmayan Mauricio Lemos'tan ayrılık sinyali geldi.
Tecrübeli stoper, sosyal medya hesabında Fenerbahçe'yle ilgili tüm paylaşımlarını sildi. Uruguaylı futbolcu, daha önce formasını giydiği diğer takımlarla ilgili mesajları için ise herhangi bir hamlede bulunmadı. Lemos'un bu hareketi "ayrılık sinyali" olarak yorumlandı.
Fenerbahçe'den gönderilmesi beklenen Mauricio Lemos, Jorge Jesus'un üçlü savunmaya dönmesi sonrasında sürpriz bir şekilde takımda kendisine yer bulmaya başlamıştı.
26 yaşındaki oyuncu toplam 5 maçta forma giydiği ve 1 asist yaptı. Uruguaylı stoperin sarı lacivertli takımla sözleşmesi sezon sonunda bitecek.