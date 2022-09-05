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Spor

Mauricio Lemos'tan şaşırtan hareket! Fenerbahçe'yi sildi

Mauricio Lemos, sosyal medya hesabında yaptığı bir hareketle Fenerbahçe'den ayrılacağının sinyallerini verdi.

5 Eylül 2022 Pazartesi 11:17 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığını maçın kadrosuna alınmayan Mauricio Lemos'tan ayrılık sinyali geldi.

MAURİCİO LEMOS'TAN SOSYAL MEDYADA FENERBAHÇE TEMİZLİĞİ!

Tecrübeli stoper, sosyal medya hesabında Fenerbahçe'yle ilgili tüm paylaşımlarını sildi. Uruguaylı futbolcu, daha önce formasını giydiği diğer takımlarla ilgili mesajları için ise herhangi bir hamlede bulunmadı. Lemos'un bu hareketi "ayrılık sinyali" olarak yorumlandı.

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JORGE JESUS'TAN FORMAYI KAPMIŞTI AMA...

Fenerbahçe'den gönderilmesi beklenen Mauricio Lemos, Jorge Jesus'un üçlü savunmaya dönmesi sonrasında sürpriz bir şekilde takımda kendisine yer bulmaya başlamıştı.

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5 MAÇTA 1 ASİST

26 yaşındaki oyuncu toplam 5 maçta forma giydiği ve 1 asist yaptı. Uruguaylı stoperin sarı lacivertli takımla sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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