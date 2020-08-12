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Spor

''Mauricio Lemos'un transferi için Fenerbahçe'yle anlaştık''

Fenerbahçe, İspanya 2. Lig takımlarından Las Palmas'ın Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos'un transferi için İspanyol kulübüyle anlaştı.

IHA12 Ağustos 2020 Çarşamba 17:13 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 17:13
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Las Palmas Başkanı Miguel Alonso, oyuncuları Mauricio Lemos’un transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına transferlerle devam ediyor. Sarı-lacivertliler, İspanya 2. Lig takımlarından Las Palmas’ta forma giyen Mauricio Lemos’u kadrosuna katmaya çok yakın. Las Palmas Kulübü Başkanı Miguel Alonso, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun transferi ile ilgili olarak, “Fenerbahçe ile Mauricio Lemos’un transferi konusunda prensipte anlaştık. Tamamen sonuçlanmasını bekliyoruz. Umarım bu hafta içinde tamamen sonuçlanır” şeklinde konuştu.

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