Mauricio Lemos'un yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin Uruguaylı stoper Mauricio Lemos, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Kulübün TFF'ye verdiği listede yabancı sınırı sebebiyle yer alamayan Mauricio Lemos, Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro ile anlaştı.

FENERBAHÇE'NİN ONAYI BEKLENİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göe, Brezilya ekibi ile anlaşmaya varan Uruguaylı oyuncu için Fenerbahçe'nin onayı bekleniyor.

BÜYÜK UMUTLARLA GELMİŞTİ

2020-2021 sezonunun başında İspanya La Liga ekibi Las Palmas'tan takıma katılan Uruguaylı stoper oyun kurma yeteneği ve hava topu hakimiyeti ile büyük beklenti yaratmıştı fakat Fenerbahçe formasını toplamda sadece 15 maçta terletebildi.

TANIDIK İSİMLER

Mauricio Lemos'un katılmak üzere olduğu Atletico Mineiro kadrosunda Avrupa'da tanınan birçok ismi barındırıyor. Adı bir dönem ciddi şekilde temsilcilerimizle anılan Hulk, Eduardo Vargas, Alan Kardec ve eski Galatasaraylı Mariano siyah beyazlı formayı giyiyor.