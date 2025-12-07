Mauricio Pochettino: Premier Lig'e dönmeyi hep düşünüyorum

ABD Erkek Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino, Tottenham ile Premier Lig şampiyonluğuna "bu kadar yaklaşmışken" içinde hâlâ lige geri dönme isteği taşıdığını itiraf etti. Arjantinli teknik adam, 2026 Dünya Kupası'nda ABD'yi kendi evinde yönetecek olmaya hazırlanırken bile İngiltere'nin en üst düzey ligine karşı güçlü bir çekim hissettiğini söyledi.

ABD Erkek Milli Takımı'nın başında artık iyice yerleşen Arjantinli teknik adam, İngiltere'nin en üst ligi olan Premier League'e dönme hayalinin hâlâ sürdüğünü açıkladı. Tottenham'la büyük başarılara çok yaklaşmış; kulübü tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline taşıdıktan sadece birkaç ay sonra, Kasım 2019'da görevinden ayrılmıştı. Kuzey Londra'daki beş buçuk yıllık döneminde 293 maça çıktı, önemli bir gelişim sağladı ve kısa bir süreliğine de olsa Tottenham'ın modern tarihini yeniden yazabilecek bir kadro oluşturdu. Yine de ayrılığı, "acaba ne olurdu" hissini geride bıraktı.

İngiliz basınına verdiği röportajda, Chelsea'yi de çalıştırmış olan Pochettino Premier League'i hâlâ düzenli olarak takip ettiğini söyledi. 52 yaşındaki teknik adama ligi özleyip özlemediği sorulduğunda, şu yanıtı verdi: "Evet, çok izliyorum. Premier League dünyanın en iyisi. Elbette özlüyorum. ABD'de çok mutluyum ama bir gün geri dönmeyi hep düşünüyorum. En rekabetçi lig burası ve tabii ki tekrar dönmeyi çok isterim."