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Spor

Mauricio Pochettino'da sona yaklaşıldı! Chelsea işi bitiriyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktör arayışlarında sona geldi. Bir dönem Tottenham'ı çalıştıran Mauricio Pochettino ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

1 Mayıs 2023 Pazartesi 12:12 - Güncelleme:
Mauricio Pochettino'da sona yaklaşıldı! Chelsea işi bitiriyor
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Chelsea'da Graham Potter'ın görevden alınmasının ardından yerine Frank Lampard getirilmişti.

İngiltere Premier Lig'de oynadığı son 6 maçta galibiyet alamayan Chelsea, teknik direktörlük görevine Mauricio Pochettino'yu getirmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea'nin Pochettino ile bu hafta yapacağı görüşmelerle Arjantinli teknik adam ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

Son olarak Paris Saint - Germain'i çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, başkent ekibinin başında çıktığı 84 karşılaşmada maç başına 2.15 puan ortalaması tutturdu.

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