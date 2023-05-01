Mauricio Pochettino'da sona yaklaşıldı! Chelsea işi bitiriyor

Chelsea'da Graham Potter'ın görevden alınmasının ardından yerine Frank Lampard getirilmişti.

İngiltere Premier Lig'de oynadığı son 6 maçta galibiyet alamayan Chelsea, teknik direktörlük görevine Mauricio Pochettino'yu getirmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea'nin Pochettino ile bu hafta yapacağı görüşmelerle Arjantinli teknik adam ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

Son olarak Paris Saint - Germain'i çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, başkent ekibinin başında çıktığı 84 karşılaşmada maç başına 2.15 puan ortalaması tutturdu.