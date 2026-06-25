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Spor

Mauricio Pochettino'dan Türkiye maçı sözleri: Yarın gururları için oynayacaklar

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı'yla karşılaşacak ABD'nin teknik direktörü Mauricio Pochettino oynanacak karşılaşma hakkında konuştu.

HABER MERKEZİ25 Haziran 2026 Perşembe 09:25 - Güncelleme:
Mauricio Pochettino'dan Türkiye maçı sözleri: Yarın gururları için oynayacaklar
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı'yla karşılaşacak ABD'de teknik direktör Mauricio Pochettino, Türkiye'yi yenerek 3'te 3 yaparak grup aşamasını tamamlamak istediklerini söyledi.

"TÜRKİYE DAHA FAZLASINI HAK EDİYORDU"

Karşılaşmanın oynanacağı Los Angeles Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Pochettino, "Bu bir dünya kupası maçı, kendi bayrağınız, ülkeniz için oynarsınız ve bu her zaman bir gurur meselesidir. Türk takımı yarın mücadeleci olacaktır, evet elendiler ama yarın önemli bir maç oynayacağız. Kolay bir maç olacağını düşünmüyoruz, rakibimizin kalitesini biliyoruz. Benim görevim onların neden elendiğini analiz etmek değil ama Türkiye'yi inceledim, bana göre daha fazlasını hak ediyorlardı, çok iyi bir takım. Yarın karşımızda rekabetçi ve gururu için oynayacak bir takım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"YARIN ÜLKELERİ, BAYRAKLARI VE GURURLARI İÇİN OYNAYACAKLAR"

"Türkiye için son iki maç iyi olmadığı için bir hayal kırıklığı var ama bu beklenen bir sonuç değildi. Performans çok kötü değildi, sonuca sebep olacak kötü bir performans yoktu." diyen deneyimli teknik adam, "Çeşitli sebeplerle Türkiye maç kazanamamış olabilir ama sonuçta çok rekabetçi ve sonuç elde etmek için elinden geleni yapan bir takım vardı. Türkiye'nin müthiş bir milli takımı var ve Türkiye'deki ligin çok rekabetçi olduğunu biliyoruz ama sadece üçüncü kez dünya kupasına katıldılar. Bana göre yarın ülkeleri, bayrakları ve gururları için oynayacaklar. Oldukça rekabetçi bir maç olacaktır." açıklamasında bulundu.

"KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"

Pochettino, "Son 32 turunda rakibiniz Bosna Hersek olacak gibi. O maça hazırlanıyor musunuz?" sorusunu, "Tabii ki hazırlanıyoruz, mevcut şartlar altında bazı kararlar vermemiz gerekiyor. Farklı bir organizasyon yapmamız gerekebilir. Önce yarınki maçı kazanmak istiyoruz. Gruplardan çıktık ama yarınki maça kazanmak için çıkacağız. İnandığımız ve oynamaya hazır ilk 11'i sahaya çıkaracağız. Kazanmak ve 3 galibiyetle gruptan çıkmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Arjantinli teknik adam, sakatlıktan dönen Christian Pulisic'in sakatlığını atlattığını belirterek, "Sarı kartı olanlar için risk büyük, normalde başlangıçta onları oynatmamak daha kolay bir çözüm olabilir. Pulusic'in durumuna bakacağız. Pulisic fiziksel olarak hazır. Baştan mı başlar, sonra mı oyuna girer buna karar vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

  • Dünya Kupası
  • Türkiye
  • A Milli Futbol Takımı

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