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Spor

Maurizio Sarri: Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri, Dünya Kupası hakkında açıklamalarda bulundu.

14 Kasım 2022 Pazartesi 20:31 - Güncelleme:
Maurizio Sarri: Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim
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Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Juventus maçının ardından Dünya Kupası'nı izlemeyeceğini açıkladı.

3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam, Dünya Kupası için verilen aradan memnun olup olmadığı yönünde gelen soruya, "Bu herkes için iyi bir durum. Çok fazla oyuncumuz sakat. Hepimiz gerginiz ve zihinsel enerjimiz yetersiz. Ama bunların nedeni, bu sezonki maç takviminin çılgınlığı." dedi.

Katar'daki Dünya Kupası'nda hangi ülkeyi destekleyeceği sorulan Sarri, "Dünya Kupası'nı, maç yoğunluğuna olan öfkem nedeniyle izlemeyeceğim." diye yanıtladı.

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