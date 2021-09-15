Maurizio Sarri: Fatih Terim, İtalya'da silinmez bir hatıra bıraktı

DHA 15 Eylül 2021 Çarşamba 21:24 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 21:24

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray'a konuk olacak İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da teknik direktör Maurizio Sarri, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Fatih Terim ile ilgili gelen soruya yanıt veren Sarri, "Terim, İtalya'da silinmez bir hatıra bıraktı. Fiorentina'yı yönettiğinde Floransa'da çok sevilen bir teknik direktördü. Onun gibi büyük tüm antrenörleri inceledim. Avrupa Ligi güzel bir organizasyon. Şampiyonluk için çok uzun bir yol var. Bu tür maçlar muazzam duygular veriyor. Bu yıl Avrupa Ligi geçmişe göre daha da karmaşık olacak" dedi.

"KADROYA YARIN KARAR VERECEĞİM"

Yarın mümkün olan en iyi dizilişle sahaya çıkacağını kaydeden İtalyan teknik adam, "Bana en çok garanti verecek oyuncuları seçeceğim. Yarın takımı değerlendirip kimi oynatacağıma karar vereceğim. Yarın başarılı olursak taraftarlarımız için de mutlu olacağız" ifadelerini kullandı.

"VEDAT GEÇEN YIL HAKSIZ ŞEKİLDE ELEŞTİRİLDİ"

Sahada nasıl bir ilk 11'le yer alacaklarının sorulması üzerine Sarri, "Sahada kimin olacağını ilk bilen kişiler benim oyuncularım olacak. Muriqi'yi başından beri dikkatle takip ediyorum. Kendisi çok çalışıyor. Geçen yıl haksız yere eleştirildi, bu yıl da kendisine önemli bir yer açacağım" diyerek sözlerini noktaladı.

VEDAT MURIQI: İSTANBUL'A DÖNMEK BÜYÜK BİR ZEVK

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan golcü oyuncu Vedat Muriqi ise şunları söyledi: "İstanbul güzel bir şehir ve buraya dönmek büyük bir zevk. Ben bir forvetim ve gol atmak istiyorum, yapmam gerekeni yapmaya hazırım. Lazio ile ilk sezonda Covid-19 geçirdim. Kendimi, takım arkadaşlarımla aynı seviyeye getirmek için çalışıyorum. 5 yıldır birlikte oynayan bir takımda başlangıç yapmak zor. Katkımı vermeye hazırım, sonrasına teknik direktör karar verecek."