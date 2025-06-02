Maurizio Sarri, Lazio'ya geri döndü

Serie A ekiplerinden Lazio, teknik direktörlük görevine Maurizio Sarri'yi getirdi.

Marco Baroni ile yollarını ayıran Roma ekibi, 66 yaşındaki Sarri ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

2021-2024 yılları arasında da Lazio'yu çalıştıran Sarri, kulüpten ayrıldıktan sonra herhangi bir takımda görev yapmamıştı.

2015-2018 yılları arasında çalıştırdığı Napoli'de dikkatleri üzerine çeken İtalyan çalıştırıcı daha sonra Chelsea ve Juventus'ta da teknik direktörlük yaptı.

Lazio geride kalan sezonu Serie A'da 65 puanla 7. sırada tamamladı.