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Spor

Maurizio Sarri, Lazio'ya geri döndü

Serie A ekiplerinden Lazio, teknik direktörlük görevine Maurizio Sarri'yi getirdi. 2021-2024 yılları arasında da Lazio'yu çalıştıran Sarri, kulüpten ayrıldıktan sonra herhangi bir takımda görev yapmamıştı.

Haber Merkezi2 Haziran 2025 Pazartesi 17:53 - Güncelleme:
Maurizio Sarri, Lazio'ya geri döndü
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Serie A ekiplerinden Lazio, teknik direktörlük görevine Maurizio Sarri'yi getirdi.

Marco Baroni ile yollarını ayıran Roma ekibi, 66 yaşındaki Sarri ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

2021-2024 yılları arasında da Lazio'yu çalıştıran Sarri, kulüpten ayrıldıktan sonra herhangi bir takımda görev yapmamıştı.

2015-2018 yılları arasında çalıştırdığı Napoli'de dikkatleri üzerine çeken İtalyan çalıştırıcı daha sonra Chelsea ve Juventus'ta da teknik direktörlük yaptı.

Lazio geride kalan sezonu Serie A'da 65 puanla 7. sırada tamamladı.

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