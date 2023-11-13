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Spor

Maurizio Sarri: Mourinho tam bir baş belası

İtalya Serie A'nın 12. hafta mücadelesinde Lazio, Roma'yı konuk etti. Maçın ardından Lazio Teknik Direktörü Sarri, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho için çarpıcı ifadeler kullandı.

13 Kasım 2023 Pazartesi 18:32 - Güncelleme:
Maurizio Sarri: Mourinho tam bir baş belası
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İtalya Serie A'nın 12. hafta mücadelesinde Lazio ile Roma derbide karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın sonunda basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho için çarpıcı ifadeler kullandı.

'TAM BİR BAŞ BELASI'

Maçtan önce Mourinho ile görüştüklerini söyleyen Sarri, "Mourinho ile karşılaştığımızda ona, 'Sen tam bir baş belasısın!' dedim. O da bana, 'Sen de öylesin!' diye cevap verdi. Mourinho'yu seviyorum ama karakteri için aynı şeyi söyleyemem." şeklinde konuştu.

Lazio ile Roma arasındaki oynanan maç 0-0'lık eşitlikle sonuçlanmıştı.

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