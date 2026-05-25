Maurizio Sarri'nin yeni adresi belli oldu

Fabrizio Romano'nun haberine göre; geçtiğimiz sezonu Lazio'da geçiren teknik direktör Maurizio Sarri, gelecek sezon Atalanta'yı çalıştıracak.

HABER MERKEZİ25 Mayıs 2026 Pazartesi 18:56
Transfer yasağı nedeniyle takıma takviye yapamayan Maurizio Sarri ile Lazio yönetimi arasında görüş ayrılıkları yaşandı.

Tecrübeli teknik direktörün, sezonun tamamlanmasının ardından sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalmasına rağmen İtalyan ekibinden ayrılacağı belirtildi.

Maurizio Sarri'nin, Napoli'de Antonio Conte'nin ayrılığı sonrası takımın başına geçmesi bekleniyordu. Ancak Atalanta, Napoli'den önce harekete geçti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Maurizio Sarri, gelecek sezon için Atalanta ile anlaşmaya vardı.

