Maurizio Sarri'nin yeni adresi belli oldu

Transfer yasağı nedeniyle takıma takviye yapamayan Maurizio Sarri ile Lazio yönetimi arasında görüş ayrılıkları yaşandı.

Tecrübeli teknik direktörün, sezonun tamamlanmasının ardından sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalmasına rağmen İtalyan ekibinden ayrılacağı belirtildi.

Maurizio Sarri'nin, Napoli'de Antonio Conte'nin ayrılığı sonrası takımın başına geçmesi bekleniyordu. Ancak Atalanta, Napoli'den önce harekete geçti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Maurizio Sarri, gelecek sezon için Atalanta ile anlaşmaya vardı.