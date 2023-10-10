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Spor

Mauro Icardi, Arjantin'e geri dönüyor! Resmen duyurdular

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, gösterdiği başarılı performans ile Arjantin Milli Takımı'na göz kırptı. Başarılı oyuncu Mauro Icardi, Arjantin'in geniş oyuncu havuzuna yeniden dahil edildi. İşte detaylar...

10 Ekim 2023 Salı 18:22 - Güncelleme:
Mauro Icardi, Arjantin'e geri dönüyor! Resmen duyurdular
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, takımının gol yollarındaki en etkili ismi olarak haftalardır ağları sarsıyor. Mauro Icardi'nin bu performansına Arjantin Milli Takımı da kayıtsız kalamadı.

MAURO ICARDİ İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

TyC Sports'un haberine göre; Arjantin Milli Takımı'na geri çağırılmak için görüşmelere başlayan Icardi için durum oldukça ciddi. Gösterdiği performans sonrası ülkesinde de gündeme oturan Icardi'nin her an davet alabileceği öğrenildi.

HAVUZA DAHİL EDİLDİ

Scaloni tarafından Arjantin Milli Takımı'nın geniş oyuncu havuzuna yeniden dahil edilen Icardi'nin bu gelişmeden dolayı çok sevinçli olduğu aktarıldı. Teknik heyet ile yapılan görüşmeler sonucu olumlu rapor çıkarsa 30 yaşındaki Icardi yeniden milli takıma dönecek.

MAURO ICARDI'NİN GALATASARAY PERFORMANSI

Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 14 resmi karşılaşmada 12 kez gol sevinci yaşadı. Mauro Icardi, Süper Lig maçlarında 8, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarında ise eleme turlarıyla birlikte 4 kez topu filelere göndermeyi başardı.

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