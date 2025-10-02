İSTANBUL 22°C / 17°C
Spor

Mauro Icardi, Beşiktaş'a karşı 6 maçta 5 gol attı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Beşiktaş ile oynadığı 6 derbide fileleri 5 kez havalandırdı.

2 Ekim 2025 Perşembe 11:01
Mauro Icardi, Beşiktaş'a karşı 6 maçta 5 gol attı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, cumartesi günü evinde Beşiktaş ile mücadelede edecek. Bu müsabakalarda hücumda sarı-kırmızılıların gol silahları Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen olacak.

Icardi, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 6 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırırken, takımın da en golcüsü olarak yer alıyor. Arjantinli futbolcu, ayrıca Rafa Silva ve Paul Onuachu ile birlikte ligde gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor. Osimhen de ligde çıktığı 4 müsabakada 2 defa gol sevinci yaşarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 gol attı.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI ICARDİ 5, OSİMHEN 1 GOL ATTI

Mauro Icardi, Beşiktaş'a karşı bugüne kadar 6 müsabakada görev aldı. 32 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda 5 gol attı. Victor Osimhen ise siyah-beyazlılarla oynadığı 2 derbide 1 gol kaydetti.

