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Spor

Mauro Icardi: Birbirimiz için oynamalıyız

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Alanyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da Mauro Icardi maç sonunda açıklamalarda bulundu. Icardi, takımın değerini bilmelerini ve birbirleri için oynamaları gerektiğini söyledi.

25 Kasım 2023 Cumartesi 21:31 - Güncelleme:
Mauro Icardi: Birbirimiz için oynamalıyız
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Alanyaspor karşısında alınan 4-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Arjantinli golcünün maçın ardından yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Sakat olarak oynamak kolay değil. Bu geçen sene de olmuştu. İyi bir lider olmak bunu gerektirir diye düşünüyorum. Takım arkadaşlarım arasında da sakat olarak oynayanlar vardı, herkes fedakarlık yapıyor. Takımın değerini bilmemiz ve birbirimiz için oynamalıyız. Bunun sonucunda da geçen seneki gibi iyi sonuçlar alıyoruz."

"Son maçı kaybetmiştik, o yüzden iyi bir maç çıkarmalıydık. İlk dakikadan itibaren iyi oynadık. Takım arkadaşlarımdan çok fazla süre alamayan Kazımcan Karataş, Dries Mertens ve Tanguy Ndombele oynadı. Takım için ellerinden geleni yaptılar. Bunun da meyvelerini toplamış olduk."

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