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Spor

Mauro Icardi Galatasaray için kararını verdi

Galatasaray, Mauro Icardi için transfer girişimlerini sürdürüyor. Ancak Icardi'nin sarı kırmızılı kulübün teklifini beklemeye aldığı ve tüm teklifleri gördükten sonra kararını vereceği öğrenildi.

Sabah29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:05 - Güncelleme:
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Haris Seferovic dışında bir golcü daha almayı planlayan Galatasaray, Mauro Icardi için girişimleri sürdürüyor.

MAURO ICARDI BİR SÜRE DAHA BEKLEYECEK

PSG ile görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği haberleri gelirken, Icardi'nin ise kararını vermek için bir süre daha bekleyeceği ifade edildi.

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TÜM TEKLİFLERİ GÖRMEK İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre, Arjantinli yıldızın transfer penceresinin kapanmasına kadar şansını zorlayıp tüm teklifleri görmek istediğini yazdı.

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ICARDI'NİN GALATASARAY İÇİN ACELESİ YOK

Sabah'ın haberine göre; 29 yaşındaki oyuncunun beklediği teklifi alamaması halinde rotasını İstanbul'a çevireceği aktarıldı. Türkiye'de transfer piyasası 8 Eylül'de kapanacağı için Icardi'nin Galatasaray konusunda acele etmediği kaydedildi.

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