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Spor

Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı!

Galatasaray'ın 4-0'lık Hatayspor'un galibiyeti sonrası sarı kırmızılı futbolcular saha içerisinde sevinç yaşarken, Mauro Icardi'nin bu sevince katılmayarak sahayı erken terk etmesi dikkatleri çekti.

Fanatik14 Ocak 2023 Cumartesi 09:21 - Güncelleme:
Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı!
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Galatasaray'ın Hatayspor'u 4-0 yendiği maçın ardından sarı kırmızılıların İspanyol futbolcusu Juan Mata, taraftarların 3'lü isteğini kırmadı. Kale arkasındaki tribünlere giden 34 yaşındaki futbolcu, taraftarlara 3'lü çektirdi. Daha sonra futbolcular galibiyet sevincini hep beraber yaşadı.

MAURO ICARDI SEVİNCE KATILMADI!

Fanatik'in haberine göre; sevince katılmayarak soyunma odasının yolunu tutan Mauro Icardi'nin 4-0'dan sonra takımın frene basmasına sinirlendiği öğrenildi. Hırsı ve isteği nedeniyle sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların övgü yağmuruna tuttuğu Arjantinli yıldızın bu nedenle direkt tünele doğru hareket ettiği kulübe yakın kaynaklar tarafından gelen haberler arasında.

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