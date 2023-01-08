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Spor

Mauro Icardi: Gol atmam çok normal, görevim bu!

Süper Lig'in 18. haftasında derbide deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray'da Mauro Icardi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

8 Ocak 2023 Pazar 21:46 - Güncelleme:
Mauro Icardi: Gol atmam çok normal, görevim bu!
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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçta son golü atan Mauro Icardi, karşılaşma sonrası konuştu.

Galibiyetle ilgili konuşan Mauro Icardi "Önemli olan oynayabilmemdi önce. Girdiğim için çok memnunum. 1 aydır hazırlanıyordum. Sonucu çok güzel oldu. Doğrudan rakibimize karşı kazandık. Çok mutluyum. Gol atmam çok normal. Görevim bu!" dedi.

Mauro Icardi "Takım mutlu! Türkiye'ye geldiğim zaman söylemişlerdi, 'En önemli maç Fenerbahçe'ye karşı' demişlerdi. Hep beraber güzel bir kutlama yapıyoruz şu anda." diyerek sözlerini noktaladı.

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