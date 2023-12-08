Galatasaray'ın, Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, son olarak Alanyaspor maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 11'e çıkardı.

Mauro Icardi, bu performansıyla ligde gol krallığı yarışında Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko ile birlikte zirvede yer alıyor. Avrupa kupalarında da 5 gol atan Icardi'nin bu sezon toplamda 16 golü bulunuyor.

ZİRVEYİ KAPTIRMAK İSTEMİYOR

Ligdeki krallık yarışında zirveyi kaptırmak istemeyen Güney Amerikalı yıldız, boş geçtiği Pendik maçının telafisini Adana Demir karşısında yapmaya kararlı. Okan Buruk da Adana Demir ve Kopenhag sınavlarında Icardi'den olabilecek en iyi performansı bekliyor.