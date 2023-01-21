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Spor

Mauro Icardi gollerine devam ediyor

Süper Lig'in 20. haftasında evinde Antalyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray'da Mauro Icardi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA21 Ocak 2023 Cumartesi 21:34 - Güncelleme:
Mauro Icardi gollerine devam ediyor
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Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Antalyaspor maçında attığı golle bu sezonki 6. golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Galatasaray evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi attı. Mücadelenin 49. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Icardi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı. Mücadeleye 11'de başlayan Mauro Icardi, 90 dakika sahada kaldı.

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