Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Tottenham ile oynanan maçta sakatlandıktan sonra sezonu kapattı.

Yıldız oyuncunun lisansı sezonun ikinci yarısında çıkarılmadı.

Eşi Wanda Nara ile yaşadığı sorunlar nedeniyle mahkemelik olan Icardi, iyileşme sürecinde memleketi Arjantin'de bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

GELECEK SEZON GALATASARAY'DA OLMAYACAK

İtalya basınından InterLive, Mauro Icardi'nin gelecek sezon takımda olmayacağını duyurdu.

Habere göre çocuklarına yakın olmak ve Wanda Nara'yla mahkemelik olması nedeniyle yıldız oyuncu Arjantin'e dönebilir.

Galatasaray'da top koşturduğu 3 sezonda 87 maça çıkan Mauro Icardi, 87 maçta 61 gol atarken, 22 asist yaptı.

Icardi, 2 Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.