24 Ekim 2025 Cuma
  • Mauro Icardi için devreye girdiler! İtalya'ya tekrar dönebilir
Spor

Mauro Icardi için devreye girdiler! İtalya'ya tekrar dönebilir

Serie A lideri AC Milan, ocak ayında kadrosuna iki takviye yaparak şampiyonluk yarışında elini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu isimlerden birinin ise Mauro Icardi olduğu iddia edildi.

24 Ekim 2025 Cuma 18:14
Mauro Icardi için devreye girdiler! İtalya'ya tekrar dönebilir
Serie A lideri AC Milan, ocak ayında kadrosuna iki takviye yaparak şampiyonluk yarışında elini güçlendirmeyi hedefliyor.

Calciomercato.it'in haberine göre teknik direktör Massimiliano Allegri, savunmaya ve hücuma birer takviye isterken, listede iki yıldız öne çıkıyor: Bayern Münih'te forma giyen eski Napoli'li Kim Min-jae ve Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi.

Koreli stoper transferi zor görünse de Milan yönetimi umutlu. Hücum hattında ise Allegri'nin en büyük isteği Icardi. Haberde, Arjantinli golcünün Avrupa'ya dönüş fikrine sıcak baktığı iddia edildi.

Kırmızı-siyahlılar ayrıca Liverpool'dan Joe Gomez, Udinese'den Thomas Kristensen ve Oumar Solet, Lazio'dan Mario Gila gibi alternatifleri de değerlendiriyor.

