Serie A lideri AC Milan, ocak ayında kadrosuna iki takviye yaparak şampiyonluk yarışında elini güçlendirmeyi hedefliyor.

Calciomercato.it'in haberine göre teknik direktör Massimiliano Allegri, savunmaya ve hücuma birer takviye isterken, listede iki yıldız öne çıkıyor: Bayern Münih'te forma giyen eski Napoli'li Kim Min-jae ve Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi.

Koreli stoper transferi zor görünse de Milan yönetimi umutlu. Hücum hattında ise Allegri'nin en büyük isteği Icardi. Haberde, Arjantinli golcünün Avrupa'ya dönüş fikrine sıcak baktığı iddia edildi.

Kırmızı-siyahlılar ayrıca Liverpool'dan Joe Gomez, Udinese'den Thomas Kristensen ve Oumar Solet, Lazio'dan Mario Gila gibi alternatifleri de değerlendiriyor.