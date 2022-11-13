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  • Mauro Icardi için karar verildi! Bonservissiz transfer...
Spor

Mauro Icardi için karar verildi! Bonservissiz transfer...

Galatasaray Yönetimi, son haftalardaki formda golcüsü Mauro Icardi'yi bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlamanın formülünü arıyor.

Fanatik13 Kasım 2022 Pazar 09:29 - Güncelleme:
Mauro Icardi için karar verildi! Bonservissiz transfer...
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Galatasaray yıllardır aradığı golcüye sonunda kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Transferin son gününde Sarı-Kırmızılı kulübe imza atan, yaz boyunca takımla çalışmadığı için yeni macerasına tutuk başlayan Mauro Icardi, kısa sürede uyum sürecini atlattı ve şova başladı. Geçen hafta attığı 2 golle Beşiktaş'ı yıkan Arjantinli yıldız, dün de Başakşehir maçına hem skor anlamında hem de oyun olarak damgasını vurdu. Kerem'in attığı ilk golde alanı boşaltan, penaltıda topun başına geçip nefis bir vuruş yapan Icardi, Kerem'in ikinci ve üçüncü gollerinde de çok şık asistler yaptı. Geceyi 1 gol 2 asistle kapatan, son 4 maçta 4 gol 2 asiste ulaşan 29 yaşındaki santrfor, Galatasaray'ın çıkışında çok büyük rol oynuyor.

BONSERVİSİNİ ALMAK İSTİYORLAR

Fanatik'in haberine göre; PSG'den 1 sezonluğuna kiralanan ve Galatasaray'dan sadece 750 bin avro maaş alan Mauro Icardi'nin bonservisi için de Sarı-Kırmızılılar harekete geçmiş durumda. Başkan Dursun Özbek, PSG'nin istemesi halinde bu transferin gerçekleşebileceğini söylemişti.

KALMAYA HAZIRLANIYOR

Geçtiğimiz günlerde Icardi ile çalkantılı bir evlilik yaşayan Wanda Nara İstanbul'dan ev tutmuş, golcü futbolcu da Ajda Pekkan'ın satılık villası için görüşmelere başlamıştı. Bu da tecrübeli golcünün Türkiye'de kalmak istediğine dair bir mesaj olarak algılanıyor. Galatasaray Yönetimi, Icardi'yi bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlamanın formülünü arıyor.

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