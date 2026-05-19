Mauro Icardi için River Plate iddialarına yalanlama

Trendyol Süper Lig'de art arda dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği henüz netlik kazanmadı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yeni sözleşme imzalamak istediği Mauro Icardi'nin menajerinden açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı takımda taraftarın yakından takip ettiği Mauro Icardi süreciyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

RIVER PLATE İDDİASI

Mauro Icardi'nin Arjantin temsilcisi River Plate ile görüştüğü iddia edilmişti.

Tyc Sports'un haberine göre; Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, River Plate ile görüştüklerine dair iddiaları yalanladı.

Elio Pino'nun Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüştüğünü doğruladığı ifade edildi.