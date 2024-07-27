Son 2 sezondur Galatasaray'da gösterdiği performans ile sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

MILAN VE NAPOLI

İtalya'nın en iyi scoutlarından biri olarak kabul edilen Michele Fratini, Icardi'yi isteyen iki dev takımı açıkladı. İtalyan basınına konuşan Fratini, "Milan şu anda sessiz ama Mauro Icardi'yi almayacaklarından emin miyiz? Romelu Lukaku'yu isteyen Napoli de Icardi'yi isteyebilir. Bence Milan ve Napoli, Mauro Icardi için yarışacak." ifadelerini kullandı.

75 GOLE KATKI YAPTI

30 yaşındaki Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüpte geçirdiği 2 sezonda 2 şampiyonluk, 1 Süper Kupa kazanma başarısı gösteren Arjantinli golcü, Galatasaray forması altında çıktığı 73 resmi maçta 55 gol 20 asistlik performans gösterdi.