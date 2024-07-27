İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2024 Cumartesi / 21 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9949
  • EURO
    35,8195
  • ALTIN
    2529.05
  • BIST100
    10891.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mauro Icardi için sürpriz iddia! İtalyan basını taliplerini duyurdu
Spor

Mauro Icardi için sürpriz iddia! İtalyan basını taliplerini duyurdu

Son iki sezondur Galatasaray formasıyla inanılmaz bir performans sergileyen ve alınan şampiyonluklarda kilit rol oynayan Mauro Icardi için İtalyan'dan sürpriz bir iddia geldi. İtalya'nın en iyi scoutlarından biri olarak kabul edilen Michele Fratini, Arjantinli yıldızın taliplerini duyurdu. İşte o takımlar...

27 Temmuz 2024 Cumartesi 10:21 - Güncelleme:
Mauro Icardi için sürpriz iddia! İtalyan basını taliplerini duyurdu
ABONE OL

Son 2 sezondur Galatasaray'da gösterdiği performans ile sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

MILAN VE NAPOLI

İtalya'nın en iyi scoutlarından biri olarak kabul edilen Michele Fratini, Icardi'yi isteyen iki dev takımı açıkladı. İtalyan basınına konuşan Fratini, "Milan şu anda sessiz ama Mauro Icardi'yi almayacaklarından emin miyiz? Romelu Lukaku'yu isteyen Napoli de Icardi'yi isteyebilir. Bence Milan ve Napoli, Mauro Icardi için yarışacak." ifadelerini kullandı.

75 GOLE KATKI YAPTI

30 yaşındaki Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüpte geçirdiği 2 sezonda 2 şampiyonluk, 1 Süper Kupa kazanma başarısı gösteren Arjantinli golcü, Galatasaray forması altında çıktığı 73 resmi maçta 55 gol 20 asistlik performans gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.