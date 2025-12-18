İSTANBUL 13°C / 5°C
Spor

Mauro Icardi için sürpriz transfer iddiası! İtalyan devine önerildi

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki yıldız futbolcu Mauro Icardi için yeni bir iddia gündeme geldi. Arjantinli yıldız futbolcu menajerler aracılığıyla İtalyan kulübüne önerildi. İşte o İtalyan takımı...

18 Aralık 2025 Perşembe 14:00
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, menajerler aracılığıyla Roma kulübüne önerildi.

Sportmediaset'te yer alan habere göre, henüz resmi bir teklif yapılmamasına rağmen taraflar arasında ilk temasın kurulduğu belirtildi. Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin, Arjantinli golcünün transferine olumlu yaklaştığı aktarıldı.

Haberde ayrıca, Mauro Icardi ile ilgilenen kulüpler arasında, Cesc Fabregas'ın çalıştırdığı Como'nun da yer aldığı ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 21 maça çıkan Arhantinli golcü, 8 gol kaydetti.

