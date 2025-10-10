Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'ta düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Barış Alper Yılmaz hakkında gelen bir soruya cevap veren Özbek, "Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini yeni tadil ettik. Çok önemli ve değer verdiğimiz bir oyuncu. Yeni sözleşmesiyle devam edecek." dedi.

Mauro Icardi'nin bu sene son senesi olduğunu söyleyen Dursun Özbek, "Icardi, bize çok büyük değerler katmış, önemli bir futbolcu. Geçtiğimiz sezonlarda çok büyük katkısı oldu. Bu sene de aynı katkıyı vereceğinden eminim. Yeni sözleşme yapılması, yapılmaması bugünün konusu değil. Sezon ortasına doğru kulübün vereceği karardır." şeklinde konuştu.