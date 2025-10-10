İSTANBUL 22°C / 14°C
Spor

Mauro Icardi ile sözleşme uzatılacak mı? Dursun Özbek açıkladı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kadın Basketbol Takımı'nın isim ve forma göğüs sponsorluğunun yenilenmesine ilişkin RAMS Park'ta düzenlenen imza töreninde konuştu. Özbek, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi hakkında da açıklamada bulundu.

10 Ekim 2025 Cuma 11:33
Mauro Icardi ile sözleşme uzatılacak mı? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'ta düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Barış Alper Yılmaz hakkında gelen bir soruya cevap veren Özbek, "Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini yeni tadil ettik. Çok önemli ve değer verdiğimiz bir oyuncu. Yeni sözleşmesiyle devam edecek." dedi.

"BUGÜNÜN KONUSU DEĞİL"

Mauro Icardi'nin bu sene son senesi olduğunu söyleyen Dursun Özbek, "Icardi, bize çok büyük değerler katmış, önemli bir futbolcu. Geçtiğimiz sezonlarda çok büyük katkısı oldu. Bu sene de aynı katkıyı vereceğinden eminim. Yeni sözleşme yapılması, yapılmaması bugünün konusu değil. Sezon ortasına doğru kulübün vereceği karardır." şeklinde konuştu.

  • Icardi
  • Dursun Özbek
  • Barış Alper Yılmaz

